Акция по сбору и переработке пластиковых крышек в Тюмени возобновится в январе

17:42 12 ноября 2017
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img43.static.darudar.org
| Фото: img43.static.darudar.org

Следующий общегородской сбор пластиковых крышечек в Тюмени пройдет 20 января 2018 года. Об этом сообщили эко-активисты движения "Зеленый хоровод" в социальных сетях.

Акция по сбору крышек проходит среди тюменцев несколько раз в год. На деньги, полученные от переработчика вторсырья, волонтеры закупают семена деревьев, проращивают их и высаживают в городе. Экологи призывают горожан собирать всевозможные пластиковые крышки от бутылок отдельно, чтобы затем их можно было сдать на переработку. Принять участие в акции могут все желающие, пишет "Вслух.ру".

Отметим, денег, полученных от переработки 8 кг пластиковых крышечек любого размера и цвета, хватает на посадку 1 дерева.

Теги: волонтеры , экология , мусоропереработка
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