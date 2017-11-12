Турнир по киберспорту объединит тюменских единомышленников

Киберспортивный турнир по дисциплинам DOTA 2 и CS:GO состоится в Тюмени. Регистрация участников продолжится до 30 ноября, состязания начнутся в декабре.

Принять участие в соревнованиях может каждый, необходимо лишь собрать команду единомышленников и подать заявку на участие на сайте "Мой портал".

Команда должна состоять из пяти человек плюс один запасной игрок. Общий призовой фонд турнира составит 100 000 рублей. Победители в каждой дисциплине получат 25 000 рублей, призеры также будут награждены денежными призами.

Всего в турнире смогут принять участие 32 команды. Полуфинал будет проходить 6 декабря, финал – 8 декабря, пишет "Мой портал".