Поклонники Гарри Поттера соберутся в Тюмени

Встреча поклонников Гарри Поттера в стиле хэлоуин организует клуб "Green Flame" в Тюмени 12 ноября. Присоединиться могут все желающие старше 15 лет, пишет "Комсoмольская прaвда – Тюмeнь".

Вход свободный, необходима предварительная регистрация в группе во "Вконтакте" по ссылке: https://vk.com/coworking_tmn?w=wall-112948719_4475.

Организаторы тематического вечера обещают насыщенную программу: викторины, посвященные книгам о Гарри Поттере, конкурс образов и многое другое. Помимо программы за приятной беседой участники насладятся ароматными напитками со сладкими лакомствами. Клуб поклонников Гарри Поттера Green Flame — сообщество любителей масштабной и популярной вселенной Гарри Поттера, где можно встретить единомышленников, в дружеской обстановке провести свое времяпрепровождение и побыть в компании тех, кто понимает их с полуслова. Гостей ждут с 18:00 до 21:00 в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти,1).