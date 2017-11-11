Поклонники Гарри Поттера соберутся в Тюмени

17:24 11 ноября 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
bookaholic.vn

Встреча поклонников Гарри Поттера в стиле хэлоуин организует клуб "Green Flame"  в Тюмени 12 ноября. Присоединиться могут все желающие старше 15 лет, пишет "Комсoмольская прaвда – Тюмeнь".

Вход свободный, необходима предварительная регистрация в группе во "Вконтакте" по ссылке: https://vk.com/coworking_tmn?w=wall-112948719_4475.

Организаторы тематического вечера обещают насыщенную программу: викторины, посвященные книгам о Гарри Поттере, конкурс образов и многое другое. Помимо программы за приятной беседой участники насладятся ароматными напитками со сладкими лакомствами. Клуб поклонников Гарри Поттера Green Flame — сообщество любителей масштабной и популярной вселенной Гарри Поттера, где можно встретить единомышленников, в дружеской обстановке провести свое времяпрепровождение и побыть в компании тех, кто понимает их с полуслова. Гостей ждут с 18:00 до 21:00 в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти,1).

Теги: культура , литература
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2017