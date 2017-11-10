Тюмень ждёт нападение "Ходячих мертвецов"

Телеком-оператор "Дом.ru" и канал FOX HD приглашают погрузиться в атмосферу легендарного сериала "Ходячие мертвецы" на фестивале Hanadae, который пройдет 18 ноября в ДК "Железнодорожник" (ул. Первомайская, 55).

Hanadae – фестиваль аниме и гик-культуры, который проходит в Тюмени с 2012 года. Гостей ждут костюмированные выступления, тематические зоны со стендами, кибертурниры, ярмарка и квесты.

Развлекательная зона "Дом.ru" и FOX HD будет работать с 12 до 17.00. Гостей ждут путешествие в виртуальную реальность, викторина с розыгрышем подарков и креативная фотозона с моментальной печатью фотографий. Также на площадке можно будет отдохнуть и зарядить свой гаджет. Пригласительные билеты на фестиваль можно выиграть в группе "Домашние новости" в "ВКонтакте".

В 8-м сезоне "Ходячих мертвецов" разгорается война между группой "Спасителей" и выжившими под руководством Рика Граймса. Спасителей больше, они безжалостнее и лучше вооружены, но Рик и союз трех общин сражаются за светлое будущее своего народа. Теперь выживание касается не только Рика и команды, на кону жизни сотен людей.

Сезон стартовал на FOX HD 23 октября, новые серии выходят по понедельникам в 19.00 Мск. В эфире канала, доступного в цифровом ТВ "Дом.ru TV", идут популярные зарубежные сериалы, в том числе "Игра Престолов", "Одаренные", "Готэм", "Побег" и др. Клиенты "Дом.ru" могут смотреть 216 каналов, сразу 84 из которых транслируются в HD – это максимум среди федеральных операторов связи.