На девяти тюменских перекрестках появятся камеры видеонаблюдения

В областном центре установят еще 21 новый комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД. Они появятся на девяти перекрестках:

— ул. 50 лет Октября — ул. Профсоюзная;

— ул. Холодильная — ул. Малыгина;

— ул. Дамбовская — ул. Одесская;

— ул. Западносибирская — ул. Казачьи Луга;

— ул. Ленина — ул. Орджоникидзе;

— ул. Молодежная — ул. Чаплина;

— ул. Широтная — ул. Монтажников;

— ул. Домостроителей — ул. Западносибирская;

— ул. Пермякова — ул. Д. Менделеева — ул. П. Артамонова.

Проект по созданию системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения "Ростелеком" реализует в рамках государственно-частного партнерства с правительством Тюменской области полностью за счет собственных средств.

На сегодня в регионе запущено в эксплуатацию 93 комплекса фотовидеофиксации на пятидесяти объектах — трассе Тюмень Ханты-Мансийск, объездной дороге, а также на участках, где случалось наибольшее число дорожных аварий, в том числе и на 38 перекрестках.

Проект по автоматической фотовидеофиксации административных нарушений на дорогах стартовал в Тюменской области в начале этого года. Как рассказали в пресс-службе "Ростелекома", в полном объеме функционал системы должен быть обеспечен к декабрю 2017 года. Планируется установить в Тюмени и Тобольске 151 комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, в том числе 144 комплекса в Тюмени.