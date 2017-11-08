За год в тюменском кардиоцентре выполняется 300 экстренных операций при инфаркте миокарда

С 23 октября по 7 ноября в Тюменский кардиоцентр поступили 16 тюменцев с острым инфарктом миокарда, двое были в очень тяжелом состоянии. Кардиологи уверены, что таких критических ситуаций можно избежать, если вовремя обращаться за помощью.

Один из пациентов, 77-летний тюменец Владимир Маркелович, почувствовал сильную слабость и интенсивные боли в грудной клетке. О своем состоянии он сообщил сотрудникам скорой помощи, которые доставили мужчину в приемное отделение кардиоцентра, откуда его экстренно перевели в операционную.

"При оценке состояния сосудов сердца было выявлено, что артерия, обеспечивающая кровью левый желудочек сердца, перекрыта тромбом от своего истока. При таком поражении шансов на благоприятный исход операции практически нет. Но благодаря своевременному обращению пациента, слаженной и организованной работе скорой помощи и наших сотрудников уже через полчаса удалось полностью восстановить кровоток по сосудам сердца и предотвратить летальный исход", — рассказал оперировавший тюменца сердечно-сосудистый хирург Виталий Чувычелов.

Такие успехи, прежде всего, признак многолетнего опыта специалистов, использование современного оборудования и материалов. "Наши службы работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Клиника обеспечена современным оборудованием и расходным материалов. Это дает возможность делать сложнейшие операции на сосудах сердца. За год в клинике помимо плановых операций выполняется более 300 экстренных при остром инфаркте миокарда, что позволяет спасать жизнь и сохранять ее качество", — приводят слова Виталия Анатольевича в пресс-службе медучреждения.

Врачи также отмечают, что несмотря на множество информационных сюжетов и статей, рассказывающих о симптомах инфаркта, мерах, которые необходимо предпринимать при болях и дискомфорте в груди, по-прежнему попадаются пациенты, которые занимаются самолечением или терпят несколько дней мучительную боль, но не обращаются за помощью. Острый инфаркт миокарда — это поражение сердечной мышцы, вызванное острым нарушением ее кровоснабжения из-за закупорки одной из артерий сердца атеросклеротической бляшкой или тромбом. Исход заболевания во много зависит от своевременного обращения к врачам. Важно помнить, что сильная боль в грудной клетке (может распространяться на левую руку, плечо, левую половину шеи), ощущение нехватки воздуха, немотивированный страх — первые признаки инфаркта миокарда и повод вызвать экстренную помощь. Часто острому инфаркту миокарда предшествует нестабильное состояние, которое характеризуется теми же непродолжительными симптомами. Врачи просят не относиться к этому безответственно.