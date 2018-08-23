Александр Моор оценил работу сургутского кардиодиспансера

Фото: АЛЕКСЕЙ КОСЕНЧУК

Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор в ходе рабочей поездки посетил сургутский кардиологический диспансер, где оценил результаты реализации проекта, прошедшего путь от консультативно-диагностического центра до Центра высоких технологий, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

В сопровождении губернатора округа Натальи Комаровой и главы города Вадима Шувалова осмотрел приемное отделение, реанимационный зал и экстренную рентгеноперационную. Затем делегация посетила отделение анестезиологии и реанимации.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии" действует с 1995 года. Сюда обращаются жители округа, в том числе и с острым коронарным синдромом, что вносит значительный вклад в снижение смертности населения от болезней системы кровообращения.

"В 2010 году была сдана вторая очередь учреждения, построенная по инициативе и при поддержке правительства автономного округа. А уже в 2013 году стартовало масштабное строительство операционно – реанимационного корпуса. Последний возводился по программе "Сотрудничество". Общественная приемка объекта с участием Губернатора автономного округа прошла 22 апреля 2017 года", - отметил директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексей Добровольский.

Операционно-реанимационный корпус представляет собой семиэтажное здание, из этажа из которых занимают медицинские службы, 3 – технические помещения. Общая площадь здания составляет 8000 кв. м. Открытие нового корпуса позволило увеличить коечную мощность учреждения до 200 коек.