Дом культуры и творчества "Торфяник" приглашает на праздничный концерт

Концертная программа под названием "Сердцу милые места!", посвященная дню основания жилого района "Тарманы", состоится в тюменском ДК "Торфяник" 9 ноября. Мероприятие пройдет совместно с советом территориального общественного самоуправления и советом ветеранов.

В концерте примут участие творческие коллективы ДК "Торфяник": "Сибирское раздолье", цирковые студии, вокальные группы, хореографические ансамбли. Во время концерта состоится торжественное поздравление юбиляров, проживающих в поселке Тарманы, которым исполнилось семьдесят лет. Их будут ждать приятные сюрпризы.

С поздравлениями выступят представители управы Ленинского округа и другие гости. Мероприятие начнется в 14:00, вход свободный для всех желающих.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дворец культуры "Орфей", Дворец культуры "Торфяник" и Дворец культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.