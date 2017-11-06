Приложение-викторину о Тюмени скачали 1,7 тысячи пользователей

Более 1700 человек скачали первое в России приложение-викторину о регионе "Открой свою Тюмень". Уже 11 человек смогли обменять заработанные баллы на призы – фирменные свитшоты, футболки и значки с символикой Тюменской области, пишет "Мoй пoртал".

"Это интересный формат – изучение своего региона через игру. Мы постарались включить в мобильное приложение вопросы на разные темы, причем не только исторического характера, но и познавательного, событийного и даже развлекательного. Большой плюс, что в "Открой свою Тюмень" ты постоянно "переходишь" из одной темы в другую, а значит – за одну игру узнаешь новое из разных сфер", – рассказывает руководитель проекта, директор по развитию мультицентра "Моя территория" Ольга Петрушина.

"Открой свою Тюмень" – это уникальное приложение-викторина, в котором содержатся тысячи вопросов о Тюмени и Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. В игре можно соревноваться с друзьями, случайными соперниками и компьютерным игроком. Участникам предлагается сыграть 3 раунда по 3 вопроса в каждом.

Напомним, официальная презентация приложения "Открой свою Тюмень" состоялась 1 ноября в мультимедийном парке "Россия – Моя история". В настоящее время жители Тюменской области могут соревноваться друг с другом и участвовать в играх со своими друзьями. Приложение "Открой свою Тюмень" доступно для скачивания в Google Play и Apple Store.