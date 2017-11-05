Тюменское общество инвалидов стало исполнителем полезных услуг

Тюменская областная общественная организация "Всероссийского общества инвалидов" (ВОИ) первая в регионе попала в реестр исполнителей общественно полезных услуг, который размещен на официальном интернет-ресурсе Минюста.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, всего в реестре 37 некоммерческих организаций, из которых 17 – региональные.

"Исполнитель общественно полезных услуг" (ИОПУ) – это социально ориентированная некоммерческая организация, которая на протяжении года и более оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества, не является "иностранным агентом" и не имеет задолженностей по налогам, сборам и иным обязательным по закону платежам.

Тюменское "Всероссийское общество инвалидов" существует четверть века. Здесь содействуют обучению и трудоустройству людей с инвалидностью и без, созданию доступной среды в городе, организуют бесплатные консультации юриста, помогают защищать права и интересы людей, ведут клуб знакомств. Организация активно сотрудничает с органами власти, участвует в разработке в разработке эффективных механизмов социальной защиты, законодательных и иных нормативных актов, связанных с этой сферой.