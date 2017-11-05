Тюменское общество инвалидов стало исполнителем полезных услуг

18:42 05 ноября 2017
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t-l.ru
| Фото: t-l.ru

Тюменская областная общественная организация "Всероссийского общества инвалидов" (ВОИ) первая в регионе попала в реестр исполнителей общественно полезных услуг, который размещен на официальном интернет-ресурсе Минюста.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, всего в реестре 37 некоммерческих организаций, из которых 17 – региональные.

 "Исполнитель общественно полезных услуг" (ИОПУ) – это социально ориентированная некоммерческая организация, которая на протяжении года и более оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества, не является "иностранным агентом" и не имеет задолженностей по налогам, сборам и иным обязательным по закону платежам.

Тюменское "Всероссийское общество инвалидов" существует четверть века. Здесь содействуют обучению и трудоустройству людей с инвалидностью и без, созданию доступной среды в городе, организуют бесплатные консультации юриста,  помогают защищать права и интересы людей, ведут клуб знакомств. Организация активно сотрудничает с органами власти, участвует в разработке в разработке эффективных механизмов социальной защиты, законодательных и иных нормативных актов, связанных с этой сферой.

Теги: услуги , реестр , инвалиды
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