Дома культуры приглашают тюменцев на концерты

Центр культуры и творчества "Тюмень" и дома культуры города подготовили для зрителей праздничные концерты, флешмобы и мастер-классы, которые пройдут в День народного единства, 4 ноября.

Откроет череду праздничных концертов дом культуры и творчества "Торфяник". В этот день там пройдут выступления творческих коллективов дома культуры, среди которых студия эстрадного вокала "Престиж", ансамбль русской песни "Перезвоны", студия танца "Mered", цирковая студия "Жар-птица" и эстрадно-цирковая студия "Сказочный мир", специальными гостями мероприятия выступят студия танца "Калинка" и танцевальный коллектив "StarDance". Концерт начнется в 10:00.

В это же время в доме культуры "Орфей" зрителям будет представлена тематическая экспозиция "Герои былых времен", которая расскажет об истории праздника, также будет проведена викторина "Этот творческий мир". Весь день на улице будет работать радиогазета, которая поведает об истории праздника и интересных событиях.

Центр культуры и творчества "Тюмень" подготовил для жителей города праздничную программу, которая пройдет на Цветном бульваре и начнется в 14:00. Зрителей будут ждать творческие коллективы, среди которых Тюменский духовой оркестр, вокальные группы "Космос" и "Арабелла", студия вокала "Максимум", хоровая группа ансамбля песни и танца "Сибирь", хореографическая студия татаро-башкирского танца "Аккош". Кроме выступления творческих коллективов гостей концерта будут ждать ростовые куклы и викторина.

В 19:30 в ДК "Орфей" состоится праздничный концерт под названием "Мы едины". В рамках мероприятия выступят творческие коллективы Дворца и Детского юношеского центра "Авангард". Свое творчество представят, цирковая студия "Икар", хор детской песни "Зоренька", ансамбль танца "Атриум", ансамбль современного танца "Экспромт", вокальная студия "Орфей" и хореографический ансамбль "Стиль".

В свою очередь, дом культуры "Водник" подготовил зрителям танцевальный флешмоб, который приурочен к Всероссийской акции "Ночь искусств". Гостям мероприятия предложат мастер-класс по изучению исторических танцев, мастер-класс игры на барабане и сценической речи. Всех участников будет ждать домашняя обстановка и все мастер-классы пройдут в непринужденной, игровой форме. Мероприятие стартует в 17:00.