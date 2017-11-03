Тюменская школа барабанщиков приглашает горожан на концерт

Традиционный отчетный концерт тюменской школы игры на барабанах "Back Beat" под названием "Drum Beat" состоится 17 декабря в 17:00 в ДК "Торфяник".

В рамках "Drum Beat" каждый ученик выйдет на сцену и сыграет свою подготовленную композицию. Как обещают организаторы, в программе будет музыка разных стилей и направлений. Вполне вероятно, что среди сыгранного будут любимые песни и популярные мелодии, пишет "Вслyх.рy".

Чтобы услышать бой барабанов, нужно заплатить 150 рублей за вход. Узнать подробности можно по телефону 8-902-812-30-24.