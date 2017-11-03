С начала года в регионе сняли с реализации 15 тонн овощей и фруктов

14:00 03 ноября 2017
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С начала 2017 года в Тюменской области Роспотребнадзором было снято с продажи 353 партии плодоовощной продукции общим объемом 15 тысяч килограммов. Основную долю "забракованной" продукции составляли фрукты и овощи без документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность.

Всего за девять месяцев этого года в Тюменской области было проверено около 200 объектов, реализующих плодоовощную продукцию. Из 837 проб плодоовощной продукции, исследованных по санитарно-химическим показателям, 5 проб не соответствовали установленным требованиям по содержанию нитратов, сообщили в ведомстве.

Теги: качество , проверки , фрукты , овощи , продукты , Роспотребнадзор
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