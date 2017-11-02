В регионе выбрали лучших мастеров народных художественных промыслов

В Тобольске лучших мастеров народных художественных промыслов Тюменской области определили по итогам конкурса профмастерства "Славим человека труда!". Он прошел во Дворце наместника в последние дни октября.

В конкурсе участвовали 19 мастеров из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска и Ишима. Мастеров оценивали в трех номинациях — "Лучший мастер по художественной обработке кости, рога", "Лучший мастер по художественной обработке дерева", "Лучший мастер по изготовлению традиционной куклы".

Умельцам предстояло за четыре часа изготовить одно изделие по традиционной технологии: рукоятку ножа из кости, рога, традиционное блюдо из дерева и куклу согласно традициям этнической группы.

Поощрительные очки при оценке работ начислялись за время, точность и качество выполненного изделия. Штрафные очки можно было получить за нарушения требований безопасности и упущения в технологии.

В результате в обработке кости и рога лучшими были признаны тобольские мастера — первым стал Михаил Турышев, вторым Сергей Санаев, третьей Ирина Зыкова из "Тобольской фабрики художественных косторезных изделий".

В номинации "Лучший мастер по художественной обработке дерева" первым стал тюменец Святослав Шитов (Центр возрождения народных промыслов Тюменской области), вторым Александр Лузаков из общественной организации "Тобольские ремёсла", третьим еще один ее представитель — Николай Швец.

Лучшим мастером по изготовлению традиционной куклы стала Людмила Шатохина из Тюмени, второй Татьяна Калинина из тюменского центра допобразования "В доме Буркова", третьим стал тобольский мастер Шайдулла Хамидуллин.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента труда, в феврале следующего года победители и призеры представят Тюменскую область на финале конкурса "Славим человека труда!" Уральского федерального округа в Салехарде.

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Фото: группа "Тюменское музейно-просветительское объединение" / vk.com