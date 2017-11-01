С начала года в Тюменской области нашли 157 объявленных в розыск людей

По данным областной прокуратуры, за девять месяцев этого года количество неразысканных без вести пропавших и утративших связь с родственниками лиц на территории Тюменской области по сравнению с прошлым годом сократилось на 3,8%. Эффективность розыска возросла до 89,2% — установлено местонахождение 157 человек, объявленных в розыск с начала 2017 года.

Абсолютное большинство пропавших удается найти правоохранителями совместно с волонтерами без объявления в розыск — в течение первых десяти суток с момента исчезновения. За девять месяцев таким образом установлено 737 граждан, это 97,9% от общего числа заявленных в качестве пропавших без вести.