В Тюменской филармонии прозвучат произведения гениальных композиторов

14:40 31 октября 2017
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toptyumen.ru
| Фото: toptyumen.ru

Звездный ансамбль Per aspera ad Astra выступит в органном зале Тюменской филармонии 3 ноября. Исполнители — лауреаты международных конкурсов, артисты Тюменского филармонического оркестра: Валерия Янковская (скрипка), Эдуард Мансырев (виолончель), Данила Янковский (кларнет), Марат Мансырев (фортепиано). 

В программе представлены произведения в жанре инструментального трио четырех гениальных композиторов — Бетховена, Брамса, Шостаковича и Стравинского. Смелые сочетания инструментов помогут раскрыть богатейшие возможности кларнета, струнных и фортепиано. 

Камерная музыка на протяжении многих веков носила статус "музыки для избранных". Она звучала в гостиных и салонах, услаждая слух настоящих ценителей классического искусства.

В XIX–XX веках термин сохранил смысл как определение произведений, предназначенных для исполнения небольшими коллективами музыкантов. Но впечатление, которое оказывает на слушателя камерная музыка тогда и сегодня, неизменно. Она продолжает удивлять и восхищать: слушателей завораживает способность музыки создать особую атмосферу, ощущение, что музыканты играют только для вас. Программа концерта подарит неповторимое чувство душевного комфорта, и каждый почувствует себя "избранным" слушателем.

Теги: культура , концерт , музыка , Тюменская филармония
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