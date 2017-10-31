В Тюменской филармонии прозвучат произведения гениальных композиторов

Звездный ансамбль Per aspera ad Astra выступит в органном зале Тюменской филармонии 3 ноября. Исполнители — лауреаты международных конкурсов, артисты Тюменского филармонического оркестра: Валерия Янковская (скрипка), Эдуард Мансырев (виолончель), Данила Янковский (кларнет), Марат Мансырев (фортепиано).

В программе представлены произведения в жанре инструментального трио четырех гениальных композиторов — Бетховена, Брамса, Шостаковича и Стравинского. Смелые сочетания инструментов помогут раскрыть богатейшие возможности кларнета, струнных и фортепиано.

Камерная музыка на протяжении многих веков носила статус "музыки для избранных". Она звучала в гостиных и салонах, услаждая слух настоящих ценителей классического искусства.

В XIX–XX веках термин сохранил смысл как определение произведений, предназначенных для исполнения небольшими коллективами музыкантов. Но впечатление, которое оказывает на слушателя камерная музыка тогда и сегодня, неизменно. Она продолжает удивлять и восхищать: слушателей завораживает способность музыки создать особую атмосферу, ощущение, что музыканты играют только для вас. Программа концерта подарит неповторимое чувство душевного комфорта, и каждый почувствует себя "избранным" слушателем.