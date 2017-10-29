В Тюмени состоится Рождественский саммит по недвижимости

Ежегодный Рождественский саммит по недвижимости пройдет в Тюмени 20 декабря. В рамках мероприятии эксперты обсудят итоги уходящего года и прогнозы развития тюменского рынка недвижимости в будущем.
Спикерами выступят профессионалы в области недвижимости и представители городской администрации, а аудиторию составят топ-менеджеры, руководители строительных и девелоперских компаний, собственники, крупные инвесторы и владельцы коммерческих объектов недвижимости, пишет "Тюменская область сегодня".
Напомним, в 2016 году мероприятие проходило в одном из новых тюменских торговых центров. Тогда участникам стали около 250 человек, а в числе спикеров были и иностранные гости. В этом году местом встречи выступает один из деловых домов.
В преддверии нового экономического периода участники саммита обозначат результаты уходящего года, обсудят дальнейшие планы городской застройки и возможности их реализации. Эксперты расскажут об основных тенденциях развития рынка и попробуют вместе с приглашенными профессионалами определить способы решения главных проблем в сфере недвижимости.
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