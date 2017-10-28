В Москве и Туле увидят тюменские комиксы

17:33 28 октября 2017
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www.vsluh.ru

Создатель комикса про первого городского супергероя Тюмэна Георгий Елаев представит работы тюменских комиксистов в Москве и Туле. Общение с фанатами комиксов пройдет в формате лекций. 4 ноября он выступит в магазине BWComics в Туле, 6 — в "Чуке и Гике" в Москве.

"Меня пригласили прочитать лекцию о том, как у нас тут все устроено. Я сделаю презентацию, посвященную всем нашим активным авторам и их работам. По многочисленным просьбам мы также подготовили лимитированный тираж "Тюмэна", сто пронумерованных вручную экземпляров с новой обложкой", - рассказал Георгий Елаев.

Помимо "Тюмэна" москвичи и туляки увидят сборники авторских комиксов Black Milk, которые также создаются в Тюмени.

Теги: культура , искусство , книги , художники
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