Подводную сварку в исполнении тюменского студента оценили на крупном форуме

Студенты Тюменского колледжа водного транспорта взяли награду всероссийского "Арт-Профи Форума", который завершился накануне в Москве. Ребята стали лучшими в номинации "Арт-Профи рекорд".
Самым необычным стал рекорд от студента колледжа Сергея Сизова. В десятиминутном ролике он надевает специальный костюм, погружается под воду и выполняет сварку.
"Это направление студенты осваивают вместе со своим преподавателем-инструктором в свободное от основной учебы время", — рассказали в пресс-службе регионального департамента образования.
Программа "Арт-Профи Форума" направлена на повышение престижа рабочих профессий, профориентацию школьников и привлечение молодежи на востребованные в регионе направления.
Фото: пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области
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