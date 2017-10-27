Подводную сварку в исполнении тюменского студента оценили на крупном форуме

17:22 27 октября 2017
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Студенты Тюменского колледжа водного транспорта взяли награду всероссийского "Арт-Профи Форума", который завершился накануне в Москве. Ребята стали лучшими в номинации "Арт-Профи рекорд". 

Самым необычным стал рекорд от студента колледжа Сергея Сизова. В десятиминутном ролике он надевает специальный костюм, погружается под воду и выполняет сварку.

"Это направление студенты осваивают вместе со своим преподавателем-инструктором в свободное от основной учебы время", — рассказали в пресс-службе регионального департамента образования.

Программа "Арт-Профи Форума" направлена на повышение престижа рабочих профессий, профориентацию школьников и привлечение молодежи на востребованные в регионе направления.

Фото: пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области

Теги: рабочие , транспорт , студенты , победа , конкурс
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