Подводную сварку в исполнении тюменского студента оценили на крупном форуме

Студенты Тюменского колледжа водного транспорта взяли награду всероссийского "Арт-Профи Форума", который завершился накануне в Москве. Ребята стали лучшими в номинации "Арт-Профи рекорд".

Самым необычным стал рекорд от студента колледжа Сергея Сизова. В десятиминутном ролике он надевает специальный костюм, погружается под воду и выполняет сварку.

"Это направление студенты осваивают вместе со своим преподавателем-инструктором в свободное от основной учебы время", — рассказали в пресс-службе регионального департамента образования.

Программа "Арт-Профи Форума" направлена на повышение престижа рабочих профессий, профориентацию школьников и привлечение молодежи на востребованные в регионе направления.

Фото: пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области