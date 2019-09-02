19-летняя тюменка завоевала чемпионский пояс по тайскому боксу

Фото: пресс-служба ТИУ

Обладательницей чемпионского пояса по тайскому боксу на чемпионате Европы по версии WMF (World Muaythai Federation) в Белгороде стала тюменка Бегайым Какчекеева.

Студентка Тюменского индустриального университета победила в боях профессионалов — в единственном из них женском. В весовой категории до 54 кг Бегайым состязалась с египтянкой по кличке Клеопатра и одержала победу.

"В марте на чемпионате мира в Таиланде я была третьей, тогда я еще выступала как юниор в любительской лиге. В июне мне исполнилось 19, и мне разрешили провести профессиональный бой", — рассказала Бегайым. В любительских и полупрофессиональных боях спортсмены защищены специальной экипировкой, а профессионалы выходят на ринг без защиты.

Как сообщили в пресс-службе ТИУ, теперь Бегайым Какчекеева стремится принять участие в профессиональной лиге чемпионата мира. Однако главным в ее жизни остается учеба, девушка — будущий геолог.