Тюменцы завоевали золото на мировом WorldSkills

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Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills проходил в Казани с 23 по 26 августа. В России он состоялся впервые. Его участниками стали 1 354 конкурсантов из 63 стран мира, которые соревновались по 56 компетенциям. Среди них были и представители Тюменской области, которым удалось завоевать медали.

В собрной России на чемпионате в трех компетенциях выступили четверо тюменцев. Золото в компетенции "Информационная безопасность" взяли Дмитрий Титов и Виктор Легостаев. Медальоны за профессионализм получили Диана Касабова в "Облачных технологиях") и Владислав Тетюшкин в компетенции "Сетевое и системное администрирование".

Всего же Национальная сборная России, в состав которой вошли 63 человека, завоевала 14 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые медали и 25 медальонов за профессионализм. В медальном зачете Россия заняла второе место, уступив лидерсов сборной Китая, на третьем – Южная Корея.

На церемонии награждения директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов отметил, что среди российских экспертов и преподавателей появились носители технологий мирового уровня. Это позволило нашей команде опередить те страны, у которых учились как у лучших еще 2-3 года назад. "Из догоняющей Россия стала опережающей страной, серьезным конкурентом вечных лидеров WorldSkill", - подчеркнул Роберт Уразов.