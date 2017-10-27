ДК "Нефтяник" ждет писем от горожан

17:32 27 октября 2017
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

Дворец Культуры "Нефтяник" приглашает тюменцев принять участие в социальной акции "Мы - жители одной страны!", приуроченной к празднованию Дню народного единства. 

Вам необходимо отправить на электронную почту dkn@dkn72.ru письмо-пожелание на тему "Что бы я хотел сказать всем людям нашей страны". Письма принимаются с 27 октября по 4 ноября. Наиболее яркие и содержательные письма будут опубликованы на сайте Тюменского концертно-театрального объединения и на официальных страницах Дворца Культуры "Нефтяник".

Теги: День народного единства , ДК Нефтяник
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