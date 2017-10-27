Эксперты обсудили внедрение успешных практик федеральных инновационных площадок в регионе

Семинар на тему "Распространение эффективных моделей и успешных практик федеральных инновационных площадок" состоялся 24 октября в Тюмени. Площадкой для его проведения выступил дворец творчества и спорта "Пионер". В рамках мероприятия спикеры выступили с докладами, а также были организованы рабочие группы по актуальным вопросам.

Поприветствовала участников мероприятия начальник управления молодежных и профилактических программ департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Оксана Савинова.

С докладом на тему "Результаты анализа эффективных моделей и успешных практик ФИП в сфере общего образования" выступила заместитель директора АНО "Институт проблем образовательной политики "Эврика" Елена Осипова.

Эксперт выявила основные тренды в образовании, в числе которых – персонализация, а именно возможность обучаться в любое время и в любом месте, обучение через челленжи (вызовы, испытания), через мобильные телефоны и т.д.

"Системные изменения в обществе и технологиях происходят быстрее, чем может реагировать на них система образования. А при этом образование – основной ресурс этого развития в целом. Это противоречие нужно осмысливать. В то же время развитие стало центральной характеристикой системы образования с точки зрения развития каждого обучающегося, его образовательных возможностей и потребностей. Важно понимать, насколько инновационные продукты, оборудование, технологии, имеющиеся в образовательном учреждении, способствуют развитии организации и тех, кто в ней работает и учится?", – отметила Елена Осипова.

Статус федеральной инновационной площадки получил ГАУ ДО Тюменской области "Дворец творчества и спорта "Пионер", это стало важным этапом совершенствования региональной системы дополнительного образования Тюменской области. Распоряжением правительства Тюменской области на базе дворца "Пионер" создан региональный модельный центр дополнительного образования детей региона. Определена сеть муниципальных центров и методических структур, методических объединений по инновационной деятельности, которые вместе с ведущими учреждениями профессионального и высшего образования, научными организациями, учреждениями спорта, культуры, отдыха и досуга детей, а также индустриальными партнерами представляют консолидированную, межведомственную и многоуровневую систему современного управления и организационно-экономического сопровождения учреждений региона.

Директор учреждения Сергей Лысов представил доклад на тему "Инновационный образовательный хаб и центр компетенций в сфере технического творчества детей и молодежи".

"Одним из приоритетных направленностей дополнительного образования в условиях ускоренного технологического развития является техническое. Оно предполагает возрождение традиционных направлений с учетом новой технологической базы и внедрение совершенно новых форматов образовательно-проектной деятельности, создание новой развивающей среды, что представляет собой, например, модель детского технопарка "Кванториум". Первая очередь открыта в октябре, в нее входят три квантума: "Робоквантум", "IT-квантум" и "Промышленный дизайн". До конца года их будет уже шесть", – рассказал Сергей Лысов.

Появление в регионе различных "точек роста" по научно-техническому творчеству и инновационной деятельности детей и молодежи актуализирует создание интегрированных информационно-образовательных структур нового типа – хабов, объединяющих ресурсы и усилия общего, дополнительного, профессионального образования, инновационного бизнеса на основе механизмов межотраслевой кооперации, государственно-частного партнерства.

По сути, инновационно-образовательный хаб – это новый организационно-методический механизм функционирования дополнительного образования по техническому профилю, предоставляющий заинтересованным организациям единую точку доступа к распределенной инновационной и образовательной инфраструктуре, возможности ресурсного, кадрового, программного, методического, информационного, сервисного обеспечения для реализации услуг и проектной деятельности. В роли узлового центра этого комплекса выступает региональный модельный центр дворца творчества и спорта "Пионер" в сотрудничестве с ведущими образовательными, научными и инновационными организациями региона.

"Основными задачами федеральной инновационной площадки являются создание инфраструктуры по техническому профилю – техносферы, повышение доступности дополнительного образования, обеспечение непрерывного обучения и повышения квалификации, тиражирование лучших практик, совершенствование оценки качества дополнительного образования, программ и услуг, в том числе по технической направленности", – подытожил директор дворца творчества и спорта "Пионер".

Отметим, разработан информационно-методический сборник, который представляет типовые модели организации образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. С ними можно ознакомиться на сайте дворца творчества и спорта "Пионер" http://pioner72.ru/ или в учебно-методическом отделе учреждения.

Заместитель директора "Дома детского творчества" Тарко-Сале Пуровского района (ЯНАО) Оксана Краюхина рассказала о моделировании единого образовательного пространства для детей с ограниченными возможностями здоровья. Много лет на базе "Дома детского творчества" действует волонтерское движение по работе с детьми, которые в силу своей инвалидности находятся дома и имеют очень ограниченные возможности для социализации и простого человеческого общения со сверстниками. Многоуровневая система, основанная на принципах инклюзии и интеграции, позволяет проводить занятия для таких детей на дому по адаптированным программам. Волонтеры проводят мастер-классы, общаются и дружат с подопечными Дома творчества.

Также в рамках семинара выступила первый заместитель директора Дворца творчества и спорта "Пионер" Ирина Неуймина. Она представила опыт работы отделений экстремальных видов спорта и молодежных субкультур учреждения на примере социально-профилактического проекта "SibSub".

"Проект ориентирован на работу с подростками группы риска, особого внимания. Мы вовлекаем их в занятия экстремальными видами спорта, молодежные субкультуры, направляя энергию в полезное русло", – отметила Ирина Неуймина.

Проект зародился в 2009 году после проведения фестиваля молодежных субкультур "Летняя экстрим-сессия", когда удалось выявить спектр интересов молодых людей, проживающих на территории Тюменской области. Однако не было ни методического обеспечения, ни квалифицированных педагогов, чтобы включить это направление в программу дополнительного образования. Тем не менее, благодаря содействию органов исполнительной власти, взаимодействии представителей учреждения с лидерами мнений в молодежных субкультурах удалось не только создать востребованное направление, но и подготовить педагогический состав, оборудовать площадки, даже составить учебно-методические программы в рамках реализации проекта "SibSub".

Завершился семинар обсуждением результатов анализа эффективных моделей и практик ФИП, участники разработали предложения по внедрению инновационных моделей в практику.