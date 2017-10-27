Французские школьники осмотрели село Ембаево

10:00 27 октября 2017
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В Тюменскую область в рамках образовательной программы по изучению русского языка и культуры России приехали учащиеся лицея Жорж де Латур из французского города Мец. На днях при содействии регионального центра франко-российского сотрудничества ТюмГУ они посетили село Ембаево. 

Школьники побывали в уникальной мечети, построенной в 1887 году. В местном музее им рассказали об истории и культуре сибирских татар. Переводчиком выступала студентка из Марселя Карла Форнелли, которая сейчас учится в ТюмГУ по программе двойных дипломов совместно с университетом Тулузы.

"Я в первый раз в своей жизни была в мечети, и очень интересный музей здесь. Видели кучу вещей, одежды, самовары, вещи про историю. Очень понравилось", — поделилась Карла. 

Как пояснили в пресс-службе вуза, группа из Франции приехала изучать русский язык в рамках организованной ТюмГУ международной школы. Визит в Сибирь продлится десять дней. Школьников ждут ежедневные уроки русского, экскурсии в музеи Тюмени, Ялуторовска и Тобольска и общение с филологами и сверстниками из ТюмГУ.

Теги: Франция , международное сотрудничество , школьники , татары , традиции , экскурсии , ТюмГУ
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