Тюменская делегация знакомится с работой белорусских предприятий

Делегация Тюменской области под руководством замгубернатора Владимира Чейметова несколько дней проведет в Белоруссии с бизнес-миссией. Представители правительства региона, тюменского бизнеса, промышленности, науки, образования и культуры уже посетили Брест, с понедельника начинают работу в Минске.

В составе делегации также глава Тюмени Руслан Кухарук. Он напомнил, что Брест город-побратим Тюмени, на протяжении 25 лет стороны развивают всесторонние отношения, в том числе выставочную деятельность, патриотическое воспитание детей и подростков.

"Ключевые цели нынешнего визита – обмен опытом в вопросах организации благоустройства городских территорий, обращения с отходами, обслуживания коммунальной инфраструктуры. Прошла встреча со специалистами ГК "СТИМ", в ходе которой тюменцы познакомились с производством материалов для дорожной разметки и обсудили вопросы возможного сотрудничества", - прокомментировал визит в Брест Руслан Кухарук.

Рабочая поездка организована департаментом инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, Инвестиционным агентством и Торгово-промышленной палатой Тюменской области.