Китайские инвесторы заинтересовались тюменским лесопромышленным комплексом и медициной  

13:01 22 февраля 2024
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Встреча представителей Министерства промышленности и торговли РФ, регионов России с делегацией правительства Гуанчжоу, провинции Гуандун Китайской Народной Республики состоялась в Тюмени.  Инвестиционный потенциал Тюменской области, а также приоритетные направления сотрудничества с Китаем представил заместитель генерального директора Инвестиционного агентства региона Игорь Смолягин. 

"Мэр города Гуанчжоу госпожа Тан Пин выразила намерение организовать взаимодействие с компаниями провинции по развитию лесопромышленного комплекса и социальной сферы, в частности, медицины. Стороны договорились о дальнейшем взаимодействии для обсуждения конкретных условий развития производств китайских инвесторов в Тюменской области", - сообщает информцентр правительства Тюменской области.

Теги: Китай , международное сотрудничество
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