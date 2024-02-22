Китайские инвесторы заинтересовались тюменским лесопромышленным комплексом и медициной

Встреча представителей Министерства промышленности и торговли РФ, регионов России с делегацией правительства Гуанчжоу, провинции Гуандун Китайской Народной Республики состоялась в Тюмени. Инвестиционный потенциал Тюменской области, а также приоритетные направления сотрудничества с Китаем представил заместитель генерального директора Инвестиционного агентства региона Игорь Смолягин.

"Мэр города Гуанчжоу госпожа Тан Пин выразила намерение организовать взаимодействие с компаниями провинции по развитию лесопромышленного комплекса и социальной сферы, в частности, медицины. Стороны договорились о дальнейшем взаимодействии для обсуждения конкретных условий развития производств китайских инвесторов в Тюменской области", - сообщает информцентр правительства Тюменской области.