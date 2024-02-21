Чейметов пригласил белоруссов в Тюмень на агропромышленную выставку

Замгубернатора Тюменской области Владимир Чейметов пригласил белорусский холдинг "АМКОДОР" принять участие в XII агропромышленной выставке "Тюмень Агро-2024. Техника. Технологии. Инновации. Наука". Она состоится 21-22 марта в рабочем поселке Винзили Тюменского района.

Холдинг "АМКОДОР", в котором более 30 предприятий, в том числе и в России, выпускает многофункциональную спецтехнику. Модели постоянно модернизируются. Конструкторы и технологи могут создавать до 10 новый машин в год. Преимущество компании — локализация производства. На некоторых образцах она достигает 98% - техника практически полностью изготовлена из белорусских и российских комплектующих.

"Мы еще раз ознакомились с подходами, которые представлены у белорусских коллег в части производства новых разработок. Среди них есть ассортимент беспилотных машин, которые позволяют без участия человека осуществлять комплекс работ, в том числе и в сельском хозяйстве", - отметил Владимир Чейметов.

Помимо сельхозтехники, предприятие выпускает коммунальные машины. Компания давно известна российскому рынку в области дорожного строительства, содержания улично-дорожной сети, рассказал глава города Тюмени Руслан Кухарук: "В рамках рабочей встречи 20 февраля мы рассмотрели возможность не только обновления нашего подвижного состава и приобретения новых образцов техники, но и размещения на территории города производственной части предприятия".