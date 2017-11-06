Книжный из Тюмени "Никто не спит": книги это только предлог

Пространство информационно-библиотечного центра ТюмГУ пополнилось полками с неожиданной для Тюмени подборкой литературы. На площадке под лестницей теперь можно бесконечно рыться в новинках от независимых издательств — от качественного научпопа и оригинальной детской литературы до философии и специализированных книг по фотографии, архитектуре и дизайну. Как и в соседних читальных залах, тут можно надолго засесть с заинтересовавшей литературой, но домой книжки так запросто не унесешь. Всё это — переехавший сюда дружественный книжный магазин "Никто не спит". Совладельцы лавки Дарья Новикова и Елена Глущенко рассказали, кому и зачем нужен книжный магазин в провинции в 2017 году и как книги всё еще помогают совершать экзистенциальные прорывы.

— У вас нетипичный по нынешним меркам книжный магазин. Почти все пространство занимают книги, а не канцелярия и подобные сопутствующие товары. Почему так?

Даша: Да, мы в первую очередь книжная лавка. За пример брали питерский книжный "Все свободны", я проходила там практику. И уже тогда поняла, на кого нужно ориентироваться. У нас в магазине есть немного открыток и значков, большая часть из них — работы тюменских авторов.

Лена: У нас нет цели делать на этом деньги, мы хотим поддержать начинающих художников, максимально познакомить тюменцев с их творчеством.

— Все понимают, что книжный бизнес сейчас это скорее накладно. У вас какая-то принципиальная позиция: мол, даже если мы уйдем в минус, все равно будем торговать только книгами?

Д.: Да, мы не хотим превращаться в другие тюменские книжные, зачем это.

Л.: Вокруг канцелярии и значков не может возникнуть определенного сообщества. А вокруг книг может. Значки, открытки, молескины — они не побуждают к общению. Хорошо, у меня есть молескин, а у тебя тоже есть молескин? Какая у тебя обложка? У меня черная. А у меня зеленая. Класс! Вокруг этого не может формироваться сообщество.

Ты знакомишься с книгой — и находишь людей, которым нравится этот автор, конкретно этот текст. И вот тебе уже есть, что им рассказать. Ты можешь пообщаться с людьми, у которых совершенно другие интересы — с любителями истории, архитектуры, и от каждого что-то получить. Наш книжный это место, куда люди хотят придти и о чем-то поговорить, пусть даже ничего не купив. И тюменцы радуются, что у нас появился кусочек столичных городов.

Д.: Некоторые люди покупают у нас не потому, что им сейчас остро необходима та или иная книга, а чтобы поддержать то, что мы делаем. Люди знают наши цели: не продать побольше книг, а поддерживать общение, поддерживать культуру Тюмени.

Совладельцы книжного Елена Глущенко и Дарья Новикова

— Каким видите будущее книжных магазинов, и есть ли место вашему книжному в нем?

Д.: Скажу эти страшные слова: мы в информационном обществе, все переходят в интернет. А мы все пытаемся сформировать сообщество и перенести его к нам в книжный, чтобы люди встречались не в группе "Вконтакте", а тут. Вытягиваем их из интернета.

Л.: Мне кажется, что книжный как торговая точка со временем утратит свой смысл. Потому что даже сейчас невыгодно такое место держать. Но для нас купля-продажа и не главное. Так или иначе, книги останутся, они будут фундаментом для общения. С ними ты обрастаешь знакомствами. И все это даже не прикреплено к книге как к материальному объекту. Книга так и может остаться стоять на полке и не приносить нам прибыль.

Д.: Мне кажется, у книжных магазинов есть и будут какие-то коллаборации с другими заведениями — кофейня и книжный, коворкинг и книжный. У нас есть книжная полка в коворкинге "Посторонним В.". С коворкингом это вообще идеальное сочетание: туда приходят люди работать, а там уже книжная полка, где литература подобрана по теме. Это и материал для работы, и повод заговорить с другими людьми.

— Как формируете подборку для вашего магазина? У вас в основном издания, которые вряд ли заинтересуют рядового тюменца.

Д.: Когда у нас все только начиналось, мы смотрели, каких книг нет в нашем городе. Конечно, не хотели, чтобы повторялся ассортимент с сетевыми книжными. И сейчас это сохраняется. Изначально пробовали привозить нон-фикшн, что-то для небольшой аудитории, то, чего люди в Тюмени вообще никогда не видели. Мы привозили все подряд, пытались нащупать, чего хотят люди, потому что до нас в городе никаких подобных проектов не было. Сейчас мы более избирательными стали. Отбираем книги по отзывам на LiveLib, Ozon, отслеживаем статьи на "Афише", на The Village. Иногда нам какие-то издательства советуют наши покупатели. Так у нас с издательством "Белое яблоко" получилось. Но ассортимент не может устаканиться, потому что наш магазин часто переезжает.

— Смена места как-то влияет на подборку?

Л.: Когда мы переезжали в новую точку, то вокруг нас появлялись другие люди, интересующиеся другой литературой. Так мы узнавали, как выглядит читающая Тюмень.

— Получается, что книга это вообще нечто второстепенное. В любой точке города и с любым ассортиментом вы становитесь точкой притяжения?

Д.: Да, книги это только предлог. Но на них-то все и завязано, все в итоге возвращается к книге, к тексту, к букве.

— Ну и какие же они, читающие тюменцы? Что им нравится?

Д.: Книги по архитектуре в лидерах, сказывается, что у нас в городе архитектурный институт есть. Вообще студенты это, наверное, наша самая благодарная публика. Книги издательства Ad Marginem хорошо расходятся, их серия Minima. Книги "Белого яблока" берут.

Л.: Мы долгое время вообще не представляли, что именно читают и читают ли вообще тюменцы. Просто сидели и ждали, что хоть кто-нибудь да придет. Нам самим было интересно посмотреть, а как эти люди выглядят. Оказалось, что наш магазин — это как лампочка. Ты ее включаешь, и из темноты разные мотыльки начинают подлетать. И только тогда ты начинаешь их разглядывать.

У нас вообще разрыв шаблона произошел насчет читающих тюменцев. К нам люди заходят разных возрастов — от мала до велика, а по интересам это просто хаос какой-то. Вот приходит к нам девочка лет шестнадцати, с виду типичная читательница Kinfolk и любительница модных сериалов, яркие губы. А набирает себе серьезную литературу, не абы что. Или смотришь на молодую девушку, пытаешься ее к какой-то читательской аудитории отнести, а она раз — и Делёза взяла, хотя ты-то рассчитывал, что за ним какой-то бородатый мужик придет пропитый.

Д.: Мне хотелось бы эту тему поднять, о внешности. Вот приходишь ты в магазин "Фаланстер" в Москве, и там продавцы — такие мужики, что сразу видно — умные, дурного не посоветуют. А тут на нас, девочек, смотрят с недоверием. Кажется, думают, что студентки какие-то. На мужчин больше ориентируются.

Л.: Да, есть это предвзятое отношение. Но в итоге мы говорим о книгах, и у нас разрываются шаблоны, и у покупателей разрываются шаблоны. Потому что ты с личностью встречаешься, рассказываешь человеку про свои вкусы. Да мы можем открыто признать, что мы не все книги в нашем магазине от корки до корки перечитали, мы не можем назвать себя книжными фанатами. У нас немного другая политика. Наша цель не двигать книжную культуру, а налаживать общение между людьми.

Записала Влада Нерадовская, фото Насти Громик