В Тюмени станцуют "Каренину"

16:25 23 октября 2017
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

Хореографическую драму "Каренина" по мотивам одноименного романа Льва Толстого жители и гости Тюмени смогут  увидеть на сцене Молодёжного театрального центра "Космос" 1 и 2 ноября.

Постановка хореографической мастерской Александры Балецкой придется по нраву любителям русской классики, танцевальных постановок, экспериментального театра, ценителям визуальной эстетики и красоты.

Каке поясняют авторы проекта, драма "Каренина" - это проект-синтез, где живая музыка, актерская игра и танец рассказывают историю одной любви, которой все-таки суждено случиться. Спектакль откроет временные границы между эпохами, а также подарит возможность насладиться классикой мировой литературы в интересной интерпретации.

Начало спектакля в 19:00, билеты на сайте.

Теги: молодежный центр , спектакль , театры
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