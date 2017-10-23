В Тюмени пройдет онлайн-конкурс для черлидеров

Первый online-конкурс CheerBattle среди команд-черлидеров стартует в Тюмени. Победители получат фирменную командную форму.

Конкурс пройдёт на сайте Moi-portal.ru принять участие в нем может каждый. Чтобы стать участником проекта, необходимо прислать видеоролик с выступлением команды. Ролик необходимо снимать с общего плана, а его качество должно соответствовать качеству 720р или 1080р. Видео может быть снято специально для проекта, во время выступления или на репетиционной базе. Главное, чтобы элементы, которые выполняют участники команды, были хорошо видны. В заявке необходимо указать ссылку записи, размещенной на YouTube-канале, пишет "Мой портал".



Отметим, проект проходит при поддержке Федерации черлидинга России.