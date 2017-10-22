В шести домах Тюмени завершился ремонт инженерных сетей электроснабжения

В шести многоквартирных домах Тюмени завершился капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, который проходил в рамках реализации краткосрочного плана капитального ремонта на 2015 – 2017 годы.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, сети отремонтировали в домах по адресам: ул. Революции, 1 А, 2, ул. Калинина, 3, ул. Тюменская, 57, ул. Тимирязева, 4 А, ул. Серова, 23.

Во время капремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения на объектах установили вводно-распределительные устройства, заменили светильники на лестничных клетках, в подвальных помещениях, на чердаках и общедомовые распределительные щиты, а устаревшая алюминиевая проводка уступила место медной с устройством заземления. После окончания работ проводились проверки качества, недостатков не выявлено. В настоящее время внутридомовые инженерные системы электроснабжения уже ввели в эксплуатацию.