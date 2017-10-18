Альберт Суфианов: развитие нейрохирургии – общая задача мирового медицинского сообщества

Международная конференция высочайшего уровня, посвященная хирургии основания черепа, проходит в Федеральном центре нейрохирургии. В течение трех дней ведущие эксперты из более 20 стран мира проведут лекции и мастер-классы, представят передовые технологии оперативного вмешательства для российских специалистов.

Участников и гостей приветствовал губернатор Тюменской области Владимир Якушев. В видеообращении, которое транслировалось на церемонии открытия, глава региона поблагодарил именитых экспертов из разных стран за участие в форуме, готовность делиться знаниями, опытом и лучшими практиками.

"Федеральный центр нейрохирургии — гордость нашего региона. За короткое время он завоевал авторитет у пациентов и высокую экспертную оценку не только в России, но и за ее пределами", - сказал Владимир Якушев. "Этот курс проходит уже третий год подряд и стал доброй традицией. Я считаю, что это основное, самое брендовое образовательное мероприятие в этой сфере, оно проводится при участии мировых звезд нейрохирургии. Хирургия основания черепа – это наиболее сложная и динамично развивающееся направление, которое позволяет достичь качественно нового уровня лечения пациентов. Знать эти технологии должен любой нейрохирург, даже узкоспециализированный, чтобы помогать пациентам. Надеюсь, что эта конференция станет площадкой для создания новых проектов в нейрохирургии, чтобы мы двигались вперед всем миром", - отметил главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, профессор Альберт Суфианов, приветствуя гостей и участников.

В церемонии открытия мероприятия приняла участие первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик, которая внесла личный вклад в развитие Федерального центра нейрохирургии.

"Конференция уже стала визитной карточной Тюменской области. Правительство региона считает своим приоритетом развитие медицины высоких технологий с целью увеличения продолжительности и качества жизни людей. Нам очень приятно, что за столь короткое время ФЦН высоко поднял планку тюменского и российского здравоохранения. Центр активно развивается сам и помогает в этом другим. Большую роль играют именно такие мероприятия, которые стирают границы и позволяют профессионалам общаться и расти", - сказала она.

Наталья Шевчик поблагодарила звезд мировой нейрохирургии за поддержку конференции, а также лично Альберта Суфианова за то, что он показал лучший пример того, как за короткое время можно развить учреждение, сформировать профессиональную команду, привлекать добрые сердца и интеллектуальные ресурсы, чтобы делать жизнь населения качественнее.

Знаковой личностью, сгенерировавшей идею проведения данной нейрохирургической конференции в России, является профессор Луис Борба из Бразилии. За последние годы он уже четвертый раз приезжает в ФЦН Тюмени и каждый раз отмечает положительную динамику в его работе.

"Пять лет назад в Сент-Луисе я познакомился с Альбертом Суфиановым на нейрохирургическом курсе, куда он приехал учиться. Тогда он рассказывал людям, что строит в России нейрохирургический центр, который будет лучшим в мире. Ему никто не верил, но он это сделал. Пять лет назад Альберт Акрамович был студентом. И он остался студентом, потому что в своем сердце он постоянно стремиться к новому. В первый раз я приехал сюда с намерением обучать, а сегодня мы приезжаем сюда учиться. Профессор Суфианов поднимает уровень медицины не только в России, но и в мире, и мы должны этим гордиться", - рассказал Луис Борба.

Особенность курса заключается в большом количестве приглашенных экспертов мирового уровня, они смогут взять своих слушателей под индивидуальную опеку. Таким образом, основное внимание уделяется практической подготовке специалистов и обмену опытом.

Так, например, гость из медицинского университета Харбин (Китай), профессор Хуажанг Ши планирует познакомить специалистов с новыми технологиями проведения операций при аневризмах, а представитель медицинского университета Вены, профессор Манфред Чабичер в лекциях сделает упор на хирургическую анатомию.

"Надо понимать, что анатомия каждого человека индивидуальна, то, что вы можете видеть на картинках зачастую далеко от реальности. С участниками курса мы разберем примеры из практики, детально рассмотрим анатомические особенности в хирургии основания черепа", - пояснил эксперт из Австрии.

В числе слушателей курса – представители разных регионов России, в том числе соседней Курганской области. Ежегодно в Федеральном центре нейрохирургии высокотехнологичную медицинскую помощь получают около 180 курганцев, поэтому регион заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с ФЦН как в лечебном, так и в образовательном плане.

"ФЦН Тюмени – это передовое учреждение, настоящая кузница кадров. Мы рады, что наши пациенты имеют возможность получать здесь помощь по мировым стандартам и хотим разработать некую дорожную карту по ранней диагностике эпилепсии, эндокринологических проблем, которые сопровождаются повреждением структур головного мозга, и других болезней. Кроме того, Федеральный центр нейрохирургии дает нам возможность познакомиться с новыми технологиями. Сегодня меня особенно заинтересовал метод, который позволяет провести нейрохирургическое вмешательство ребенку внутриутробно. Этот способ менее травматичный, нежели проведение операции новорожденному, и актуален для нашего региона", - прокомментировала директор департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина.

Федеральный центр нейрохирургии выстроил надежные партнерские отношения с мировым медицинским сообществом и намерен укреплять сотрудничество. Символом объединения усилий разных стран и континентов в развитии мировой нейрохирургии станет "Аллея дружбы", которую заложили сегодня на территории ФЦН. Теперь здесь появились именные деревья нейрохирургов Тюменской области, Азии, Европы, Южной и Северной Америки и другие.

"Это прекрасно и символично, что врачи, которые дарят новую жизнь своим пациентам, сегодня дают жизнь деревьям. Эта аллея будет хранить память о великих людях, внесших вклад в развитие медицины", - отметил профессор Альберт Суфианов.