Спецпроект от Уральской индустриальной биеннале откроется в Тюмени

9 ноября в Тюменском музейно-просветительском объединении (улица Советская, 63) откроется специальный проект 4-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства "Работа никогда не завершается".

В этом году биеннале посвящена труду и досугу недалекого будущего. "Новая грамотность" предвосхищает изменения, которые в ближайшее время произойдут в общественной, экономической и культурной сферах после четвертой индустриальной революции. Эта тема получила развитие в выставке "Работа никогда не завершается". Источником вдохновения для куратора Светланы Усольцевой (Уральский филиал ГЦСИ в составе РОСИЗО) послужила традиция коврового ткачества — старинного тюменского промысла.

Выставка состоит из работ 25 современных художников и творческих объединений из Азербайджана, Великобритании, Италии, России и Турции. Некоторые из них посетят Тюмень и встретятся с посетителями музея в дни проведения выставки. Все произведения, вошедшие в экспозицию, так или иначе связаны с плетением, ткачеством и рукоделием — на уровне формы или смысла.

"Для "ударников" креативного труда эти границы размываются. Как ткачи мерили свое время сделанными коврами, так они меряют время проектами. По окончании одного начинается производство следующего; а необходимость представлять проект через образ себя в социальном и сетевом пространстве сводит на нет границу между частным и публичным, работой и отдыхом", — отмечает куратор выставки Светлана Усольцева.

Выставка будет доступна для посещения до 21 января 2017 года. В Тюмени спецпроект проходит по инициативе правительства Тюменской области.

Уральская индустриальная биеннале — один из крупнейших в России международных проектов в области современного искусства, который организует и проводит Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) в составе "РОСИЗО" в Екатеринбурге и Уральском регионе с 2010 года. Биеннале предлагает новый вектор развития территории, использует искусство как актуальный ресурс. Индустриальная специфика Урала стала постоянной темой этого культурного проекта, что позволило ему занять уникальное место в международном биеннальном движении. В структуру Уральской биеннале входят основной проект, программа Арт-резиденций, перформанс-платформа, специальные проекты и Университет биеннале.

Фото: uralbiennale.ru