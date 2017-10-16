В тюменском драмтеатре прошли премьерные показы "Господ Головлёвых"

На большой сцене Тюменского драматического театра 13, 14 и 15 октября прошла премьера спектакля "Господа Головлёвы".

История одного семейства от Михаила Салтыкова-Щедрина в тюменском драмтеатре была поставлена под руководством питерского режиссера Романа Габриа. "Это моя третья работа в этом театре. В сентябре прошла премьера "Пушкина, Моцарта и Сальери", в прошлом году "Грязнуля" и сейчас этот спектакль. Книга "Господа Головлёвы" очень современная, переплетается с сегодняшней жизнью, с действительностью. Это история целой семьи, а что может быть интереснее", — поделился он.

Зритель в этой постановке сидит на сцене, находится внутри дома Головлёвых, близко к артистам, может рассмотреть мимику, заглянуть в глаза, прочувствовать камерность, боль, которую передает автор. Театр теряет большое количество зрителей в этот момент, но обретает людей, которые попадают в уникальную атмосферу и не выйдут из театра равнодушными. Зрителя, который задумается, а что будет с нами в этой, сегодняшней жизни, с его детьми, родными, если он будет таким, как Иудушка Головлёв.

"Надеемся, что этот спектакль вольется в наш репертуар и станет одним из посещаемых, — отметил директор театра и исполнитель роли Степана Головлёва Сергей Осинцев. — Мы посадили зрителей на сцену, здесь всего сто мест, и попасть на него будет сложнее чем на другие спектакли театра. Спектакль необычный, интересный, захватывающий, актуальный для нашего времени. Салтыков-Щедрин писал тогда о том, что происходит сейчас, и об этом стоит задуматься. О разрушении семей, о пьянстве, которое губит людей, про безысходность и желание уехать из родного дома. Я тоже играю, у меня не очень большая роль, но она мне нравится, с удовольствием работаю с Романом Габриа. Кроме того, у нас потрясающий художник, который также приехал из Санкт-Петербурга, Николай Слободяник, очень популярный, в год выпускает от 20 до 30 спектаклей".

Следующие показы спектакля пройдут 3 и 29 ноября.

Фото: пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения