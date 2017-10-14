Тюменский театр "Мимикрия" выступил на фестивале в Европе

Резидент тюменского молодежного театрального центра "Космос" театр "мимикрия" успешно выступил на фестивале "Театральный кластер", который проходил с 4 по 8 октября в Литве.

Европейской публике актеры представили спектакль "Убить полюбовно",основанную на одноимённом произведении Рэя Брэдбери, сообщает "Мoй пoртал".

"Театральный кластер" проходил в течение четырех дней в трех литовских городах (Купишкис, Утена, Пасвалис) одновременно. Населенные пункты находятся на расстоянии полтора-два часа езды друг от друга. Согласно программе, каждый театр играл спектакль минимум на двух площадках. Актеры "Мимикрии" показывали "Убить полюбовно" в двух городах.