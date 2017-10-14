Тюменский театр "Мимикрия" выступил на фестивале в Европе

18:24 14 октября 2017
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Резидент тюменского молодежного театрального центра "Космос" театр "мимикрия" успешно выступил на фестивале "Театральный кластер", который проходил с 4 по 8 октября в Литве.

Европейской публике актеры представили спектакль "Убить полюбовно",основанную на одноимённом произведении Рэя Брэдбери, сообщает "Мoй пoртал".

"Театральный кластер" проходил в течение четырех дней в трех литовских городах (Купишкис, Утена, Пасвалис) одновременно. Населенные пункты находятся на расстоянии полтора-два часа езды друг от друга. Согласно программе, каждый театр играл спектакль минимум на двух площадках. Актеры "Мимикрии" показывали "Убить полюбовно" в двух городах.

"Мы ставили перед собой задачу опробовать спектакль на европейской публике. "Убить полюбовно" понятен любому зрителю, потому что играем без слов на универсальном языке пластики. В спектакле есть момент, когда у наших персонажей случается якобы перестрелка и они случайно убивают зрителей и мы кидаем сердца в зал. Уже после спектакля зрители возвращали сердца нам на сцену и кричали: “Это уже наши сердца, и мы отдаем их вам”", – рассказала режиссер и актриса театра "Мимикрия" Полина Захарова.

Теги: культура , фестиваль , театр , Литва , Мимикрия
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