Мировые светила нейрохирургии соберутся на конференции в ФЦН Тюмени

Фото пресс-службы ФЦН

Международная конференция высочайшего уровня, посвященная хирургии основания черепа, пройдет в Тюмени на базе Федерального центра нейрохирургии 18–20 октября. Участие в образовательном курсе примут опытнейшие специалисты из разных стран.

В число руководителей курса вошли директор клиники нейрохирургии "Евангелическая медицинская школа" (Бразилия), профессор Луис Борба, главный врач ФЦН в Тюмени, заведующий кафедрой Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор Альберт Суфианов.

Мероприятие пройдет под патронажем правительства Тюменской области, в открытии планируют принять участие представители органов власти и департамента здравоохранения. Важным событием, символизирующим укрепление взаимодействия, деловых и дружеских связей с международными партнерами из нейрохирургического сообщества, станет заложение "Аллеи дружбы". Гости конференции высадят на территории Федерального центра нейрохирургии голубые ели.

Отметим, что Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени не случайно ежегодно становится местом проведения конференций мирового уровня. Медучреждение обладает всеми необходимыми технологиями для обучения сложнейшим методикам операций в режиме реального времени. Используемые в Центре малоинвазивные технологии хирургического вмешательства во многом являются уникальными для России.

"В России, а именно в Тюмени, создана система, когда в ФЦН приезжают лучшие специалисты мира. Наши нейрохирурги получают возможность послушать их лекции, предоставляется перевод, есть возможность посмотреть, как профессионалы проводят те или иные манипуляции в лабораториях на специальных муляжах", — отмечает главврач Федерального центра нейрохирургии, руководитель курсов, профессор Альберт Суфианов.

В этом году участников ожидает беспрецедентная образовательная программа. В течение трех дней с лекциями выступят ведущие специалисты из США, Мексики, Бразилии, Аргентины, Австрии, Чехии, Италии, Германии, Польши, Китая, Таиланда и, конечно, России. В конце образовательного курса участники получат сертификаты.

Первый модуль конференции, который состоится 18 октября, будет посвящен лобно-височному, краниоорбитозигоматическому доступу, переднему петрозальному доступу и диссекции кавернозного синуса.

Врач-нейрохирург Португальской благотворительной больницы г. Сан-Паулу, профессор Джин Г. де Оливейра расскажет о лобно-височном доступе и проведет мастер-класс в лаборатории на эту тему.

Луис Борба выступит с лекцией о краниоорбитозигоматическом доступе и диссекции средней черепной ямки, почетный гость Уильям Колдуэл и мексиканский врач-нейрохирург Рамиро Лопез Элизалде проведут на эту тему мастер-класс.

На второй день конференции участники рассмотрят диссекцию височной кости и задний петрозальный доступ, о котором расскажет Альберт Суфианов. Затем он вместе с бразильскими коллегами проведет мастер-класс в лаборатории по заднему петрозальному доступу и мастоидэктомии.

Опытом по микрохирургической резекции опухолей IV желудочка поделится представитель медицинского университета Харбин (Китай) Ванг Лиганг.

Третий модуль, завершающий образовательный курс, будет посвящен доступам к яремному отверстию и транскондилярному доступу. Откроет день гость из Австрии, представитель Центра анатомии и клеточной биологии, медицинского университета Вены Манфред Чабичер с лекцией "Хирургическая анатомия яремного отверстия и краниоцервикального перехода".

На протяжении последних пяти лет Федеральный центр нейрохирургии активно занимается образовательной деятельностью, организуя конференции, курсы и мастер-классы для специалистов со всей России. По словам руководителя Центра Альберта Суфианова, это делается с целью увеличения доступности высокотехнологичной помощи.

"Потребность в высокотехнологичной помощи в России, к сожалению, пока не закрывается. Во многом это связано с отсутствием должного обучения работе с современными методиками хирургии. Поэтому мы целенаправленно движемся к тому, чтобы стать базой для обучения самым передовым технологиям нейрохирургии", — резюмировал главный врач Федерального центра нейрохирургии.

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Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени (ул. 4км. Червишевского тракта, д. 5) появился в 2011 году в рамках национального проекта "Здоровье". Центр рассчитан для оказания помощи по нейрохирургии пациентам со всей России. Высокотехнологичное лечение финансируется за счет средств Федерального бюджета, выделяемых Министерством здравоохранения РФ и является бесплатным для пациентов.

В Центре пять отделений: детское, нейрососудистое, вертебрологическое, отделение нейроонкологии, отделение функциональной нейрохирургии. В операционном блоке семь операционных, оборудованных современной нейрохирургической аппаратурой, включая уникальную гибридную операционную, которая позволяет проводить компьютерную томографию непосредственно во время хирургического вмешательства.