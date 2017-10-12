Формейшн "Вера" покажет тюменцам свои лучшие номера

Формэйшн «Вера»

Чемпионы мира и Европы по танцевальному спорту, а также финалисты популярного телепроекта Россия-1 формейшн "Вера" приглашает тюменцев на новое шоу "Танцуют все!". Событие состоится во Дворце культуры "Нефтяник" 8 и 9 ноября в 19 часов.

Впервые на тюменской сцене будут продемонстрированы лучшие номера телепроекта "Танцуют все!", объединившего всю Россию у телеэкранов весной этого года.

Помимо чемпионов, на сцену выйдут с показательными выступлениями будущие звезды танцевального олимпа, ожидаются конкурсные выступления популярного направления Pro-Am, а также танцевальные номера инвалидов-колясочников – участников Паралимпийских игр в Сочи 2014.

Билеты в кассах ДК "Нефтяник", т. 28-32-32 или на сайте www.kto72.ru.