Формейшн "Вера" покажет тюменцам свои лучшие номера

Чемпионы мира и Европы по танцевальному спорту, а также финалисты популярного телепроекта Россия-1 формейшн "Вера" приглашает тюменцев на новое шоу "Танцуют все!". Событие состоится во Дворце культуры "Нефтяник" 8 и 9 ноября в 19 часов.
Впервые на тюменской сцене будут продемонстрированы лучшие номера телепроекта "Танцуют все!", объединившего всю Россию у телеэкранов весной этого года.
Помимо чемпионов, на сцену выйдут с показательными выступлениями будущие звезды танцевального олимпа, ожидаются конкурсные выступления популярного направления Pro-Am, а также танцевальные номера инвалидов-колясочников – участников Паралимпийских игр в Сочи 2014.
Билеты в кассах ДК "Нефтяник", т. 28-32-32 или на сайте www.kto72.ru.
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