Михаил Казиник представит программу "Тайные знаки культуры" на сцене Тюменской филармонии

Известный музыковед, скрипач, писатель, педагог и просветитель Михаил Казиник выступит в Тюменской филармонии с программой "Тайные знаки культуры" 14 октября.

Михаил Казиник обладает удивительным даром рассказывать о культуре и искусстве. "Я не популяризатор музыки или какого-либо другого вида искусства. У меня совершенно иная задача – духовно настроить человека на ту волну, на те вибрации, которые исходят от творений поэзии, музыки, литературы, живописи. Всякое подлинное искусство – это передатчик, а человек, который по разным причинам не настроен на его частоту, – испорченный приемник. Я его ремонтирую", – говорит он.

В концерте примут участие: Борис Казиник (скрипка, Швеция), Вячеслав Зубков (фортепьяно, Польша). В программе: произведения Баха, Моцарта, Венявского, Листа и другие.