В "Медиаполисе" пройдет бесплатный двухдневный мастер-класс по копирайтингу

14 и 15 октября в тюменском "Mедиаполисе" состоится мастер-класс на тему "Мануфактура копирайтинга".

Спикером выступит копирайтер и креативный директор агентства The Heads (Москва) Ирина Зверева, призер рекламных и маркетинговых фестивалей Epica, Red Apple, Golden Drum.

Как поясняют организаторы, интенсив будет полезен тем, кто хочет писать интересно, а не так, как всем надоело.

Участники мастер-класса получат навыки поиска инсайтов, разбора текстов, научатся работать с брифами.

Сейчас копирайтер — современная и необходимая профессия. Только красивые, грамотные и доступные тексты смогут рассказать о деятельности компании, привлечь внимание, повысить лояльность покупателя. Именно поэтому многие фирмы не только ищут грамотного копирайтера, но и тратят средства на его обучение. Тюменцам предлагают поучиться бесплатно.

Вход свободный, необходима предварительная регистрация. Адрес: Чернышевского 2а/12.