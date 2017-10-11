В "Медиаполисе" пройдет бесплатный двухдневный мастер-класс по копирайтингу

14 и 15 октября в тюменском "Mедиаполисе" состоится мастер-класс на тему "Мануфактура копирайтинга".
Спикером выступит копирайтер и креативный директор агентства The Heads (Москва) Ирина Зверева, призер рекламных и маркетинговых фестивалей Epica, Red Apple, Golden Drum.
Как поясняют организаторы, интенсив будет полезен тем, кто хочет писать интересно, а не так, как всем надоело.
Участники мастер-класса получат навыки поиска инсайтов, разбора текстов, научатся работать с брифами.
Сейчас копирайтер — современная и необходимая профессия. Только красивые, грамотные и доступные тексты смогут рассказать о деятельности компании, привлечь внимание, повысить лояльность покупателя. Именно поэтому многие фирмы не только ищут грамотного копирайтера, но и тратят средства на его обучение. Тюменцам предлагают поучиться бесплатно.
Вход свободный, необходима предварительная регистрация. Адрес: Чернышевского 2а/12.
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