Тюменский центр помощи устраивает праздники для детских домов

14:23 07 октября 2017
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

Тюменский центр помощи "Делай добро" в конце сентября посетил Заводоуспенский детский дом и поздравил именинников, устроив для них развлекательную программу и чаепитие, пишет "Вслух.ру". 

В качестве подарка ребята посмотрели выступления цирковой студии "Икар" и попробовали себя в роли циркачей: крутили тарелочки, закидывали ложки в кружки, прыгали через скакалку, учились делать различные поддержки и трюки. И, конечно, день рождения не обходится без сладкого подарка — именинники задули свечи на праздничном торте.

"Уже 7 октября центр отправится с поздравлениями в детский дом "Сияние севера". Здесь также пройдет праздничная программа с аниматорами, а каждый из 19 именинников получит подарок — билет в музей", - отмечает руководитель центра Наталья Пормейстер.

АНО "Делай добро" старается ежемесячно посещать 77 ребят в двух детских домах. Они проводят с мальчиками и девочками от 3 до 19 лет мастер-классы, привозят в гости художников, визажистов и стилистов.

Но главный праздник для всех воспитанников детских домов — Новый год. Тюменцы могут принять участие в поздравлении ребят, приготовив для них сладкие подарки как собрав их лично, так и передав средства организации. За более подробной информацией можно обратиться к волонтерам через официальную страницу городского центра помощи (https://vk.com/club124973237).

Теги: благотворительность , детдом , помощь
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