Дети из Дома малютки получат теплый плед от тюменских волонтеров

Источник: группа проекта "Клубок надежды" ВКонтакте

Участницы благотворительного проекта "Клубок надежды" связали теплый плед для воспитанников Дома малютки. По словам тюменок, такие акции позволяют совместить два полезных дела: овладеть мастерством вязания и сделать что-то доброе и хорошее для детей.

За разговорами мастерицы вязали квадраты, которые в будущем станут одним большим пледом. Его передадут в Дом малютки. Участницы проекта отмечают, что вдохновились друг от друга новыми идеями и зарядились энергией перед холодами. На совместное вязание приходили вместе с детьми, которые увлеклись настольной игрой, болтали и рисовали, пишет "Вслух.ру".

Отметим, в рамках проекта "Клубок надежды" мастерицы уже связали к зиме носочки и другие теплые вещи для малышей из детдомов Тюменской области. Присоединиться к волонтерам может любой желающий.