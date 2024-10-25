В УрФО проведут форум для волонтёров и активистов по поддержке СВО

В Уральском федеральном округе пройдёт форум для волонтёров и гражданских активистов УрФО по поддержке СВО, об этом полпред Артем Жога сообщил после посещения югорского филиала фонда "Защитники Отечества" и встречи с представителями общественных организаций, которые оказывают помощь участникам спецоперации и их семьям.

"Ко мне часто обращаются представители общественных организаций, которые оказывают помощь участникам СВО и их близким, а также разработчики необходимой для фронта продукции. Встретиться со всеми лично я не могу, поэтому было принято провести большой форум для волонтёров и гражданских активистов Уральского федерального округа. На нём все участники смогут поделиться наработками, озвучить идеи и проблемы, с которыми они сталкиваются при реализации проектов. Каждый регион возьмёт для себя что-то новое, и по итогу мы выровняем меры поддержки по всему федеральному округу", – сообщил Артём Жога.

Форум "Патриоты Урала" состоится в Верхней Пышме Свердловской области ориентировочно 1 ноября. В нём примут участие волонтёры из всех регионов Уральского федерального округа. Для участия в форуме необходимо до 15:00 29 октября 2024 года прислать заявку на почту dkp@urfo.gov.ru.