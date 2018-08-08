Региональный центр "Семья" создает "Ассоциацию выпускников"

С 2017 года у регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья" появился филиал — бывший Борковский детский дом стал одним из подразделений центра и был преобразован в "Дом социальной реабилитации семей и детей "Борки". В связи с празднованием 85-летнего юбилея учреждения принято решение о создании "Ассоциации выпускников" — некоммерческой организации, способствующей формированию и развитию корпоративных традиций, укреплению связей выпускников с детским домом.

"Нынешний год богат на знаменательные даты для нашего учреждения, — рассказывает директор регионального центра "Семья" Елена Перминова, — нашему центру исполнилось 25 лет, а филиалу – "Дом социальной реабилитации семей и детей "Борки" исполняется 85 лет. За эти годы выпускниками учреждения стали сотни детей. Кто-то из них остался проживать и работать в селе, кто-то перебрался в Тюмень, а часть — разъехались по стране. Мы общались с выпускниками прошлых лет, для каждого из них учреждение стало настоящим домом, воспитатели, специалисты и другие ребята — семьей. Мы хотим, чтобы у выпускников была возможность поддерживать связь и общение, участвовать в жизни учреждения, вносить свой вклад в формирование целей и стремлений выпускников нынешних лет".

Центр "Семья" приглашает выпускников, а также всех, кто причастен к жизни и развитию Борковского детского дома, откликнуться и вступить в Ассоциацию, стать наставником для нынешних и будущих выпускников, помочь им социализироваться и добиться поставленных целей. Для вступления в Ассоциацию необходимо заполнить заявление. Узнать подробности можно по телефону: 89123837794 (Галина Геннадьевна).