"Афиша Тюмень" доставит билеты на культурные события Тюмени

17:00 05 октября 2017
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tobolsk-gid.ru
| Фото: tobolsk-gid.ru

Информационно-развлекательный проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" запустил продажу билетов на самые интересные концерты, зрелищные шоу и спектакли в Тюмени по выгодным ценам.

Билеты на концерты Loboda, группы "Ленинград", шоу "Импровизация" и множество других событий уже доступны в группе "Афиша Тюмень | КтоКуда72" во "ВКонтакте". Доставка билетов домой или в офис осуществляется бесплатно.

Заказать билеты и найти подробную информацию о предстоящих мероприятиях можно здесь.

Теги: билеты , культура , концерты , афиша
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