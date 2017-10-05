"Афиша Тюмень" доставит билеты на культурные события Тюмени

Информационно-развлекательный проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" запустил продажу билетов на самые интересные концерты, зрелищные шоу и спектакли в Тюмени по выгодным ценам.

Билеты на концерты Loboda, группы "Ленинград", шоу "Импровизация" и множество других событий уже доступны в группе "Афиша Тюмень | КтоКуда72" во "ВКонтакте". Доставка билетов домой или в офис осуществляется бесплатно.

Заказать билеты и найти подробную информацию о предстоящих мероприятиях можно здесь.