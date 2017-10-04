Юные тоболяки бесплатно прошли иппотерапию

Оздоровительный проект "Иппотерапия в Тобольске", направленный на социальную адаптацию и реабилитацию лиц с ограниченными возможностями здоровья, стартовал в апреле этого года. Его заключительным этапом стал праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, оставшихся без попечения родителей. Он прошел в сентябре в конном клубе "Конёк Горбунок" при Тюменской региональной общественной организации инвалидов "Равные возможности".

Благодаря поддержке Комитета по делам национальностей Тюменской области, Регионального общественного объединения "Защита Отечества", Благотворительного фонда развития города Тюмени и Ассоциации "Тюменское региональное медицинское общество" за несколько месяцев 26 детей бесплатно посетили по 12-15 индивидуальных занятий по иппотерапии.

У участников программы отмечено улучшение психоэмоционального состояния, координации движений, мелкой моторики. Некоторые дети к концу курса научились элементам управления лошадью, что существенно повысило их самооценку.

На празднике для детей была проведена развлекательная игровая программа, после которой ребята, посещавшие занятия по оздоровительной верховой езде, продемонстрировали полученные навыки и получили памятные подарки.

В качестве зрителей на мероприятие были приглашены дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья, а также воспитанники Иоанно-Введенского женского монастыря. Это позволило познакомить их с иппотерапией, повысить интерес к данному виду реабилитации. Желающие попробовали сесть верхом на лошадь и выполнить базовые упражнения.

Кстати сказать, занятия по иппотерапии будут проходить и в осенне-зимний период. Администрация Тобольска для этих целей передала ТРООИ "Равные возможности" ангар практически в центре города (район молокозавода). При поддержке РОО "Защита Отечества" в ангаре проведены ремонтные работы, сотрудники Тобольского ТПО АО "Тюменьэнерго" помогли с монтажом электроснабжения.