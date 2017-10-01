В Тюмени пройдет творческий конкурс для дошкольниц

Творческий конкурс "Дюймовочка" среди девочек 5-6 лет пройдет в Тюмени в ноябре. Заявки принимаются до 10 ноября в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1А).

26 ноября состоится отборочный тур, в рамках которого участникам конкурса предстоит продемонстрировать свои таланты. Жюри выберет 12 дошколят, которые выступят в финале на следующий день.

Второй этап конкурсной программы будет состоять из четырех туров. Сначала участницы представят свои визитные карточки продолжительностью не более 2-3 минут, потом прочитают стихотворение "О маме", где будет учитываться объем выученного и выразительность прочтения. Затем представят хореографическую композицию, в постановке которой будет помогать руководитель хореографического коллектива "Водника". Также конкурсанты покажут свои костюмы для бала, в которых будут учитываться их оригинальность и название.

Все участницы получат дипломы и памятные сувениры, а победительнице присвоят титул "Дюймовочка", пишет "Тюменская область сегодня".