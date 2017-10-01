Ветераны Тюменского района получают разноплановую поддержку

В районный совет ветеранов, действующий на территории Тюменского района, входит 41 первичная организация и 300 человек. В некоторых муниципальных образованиях региона не одна, а несколько таких организаций, благодаря чему каждый пенсионер. ветеран войны и труда, труженик тыла – на учете.

Накануне Дня пожилого человека в Тюменском районе состоялась встреча ветеранов-активистов с представителями власти. В своем приветствии к старшему поколению глава Тюменского района Светлана Иванова подчеркнула, что ветераны – золотой фонд муниципалитета: они до сих пор в строю, вовлечены в общественную жизнь, занимаются спортом, развиваются творчески и духовно, помогают в воспитании молодежи, пишут "Аргументы и Факты в Тюмени".

Кроме того, во второй раз в районе проходит форум "Пятьдесят пять с плюсом". На таких собраниях, которые проходят в разных селах, пенсионеров не только поздравляют, радуют творческими выступлениями, но и учат рукоделию, проводят консультации и даже приглашают на работу.