Голышмановские дети создали собственный уличный театр

Дети и подростки Голышмановского района Тюменской области основали собственный уличный театр "Скоморохи" и за лето дали уже три спектакля.

Особенность уличного театра "Скоморохи" в том, что его актеры не демонстрируют спектакли со сцены, а разыгрывают его вместе с присутствующими. Сцена — все окружающее пространство, а актеры – все, кто пожелает участвовать, пишет "Мегатюмень".

Актеры театра показывают представления на тему праздников и событий, которые важны для жителей села. Четвертый, заключительный спектакль будет посвящен Дню осеннего солнцестояния, поэтому программа постановки составлена с учетом традиций и обрядов, которые исполняются в этот день. Актеры разыграют представление "Ветер и Солнце" по басне Эзопа, и любой желающий может стать участником представления.

В планах у руководителей театра расширить количество площадок и уже весной выехать со спектаклями в села Королёво и Бескозобово Голышмановского района.

Уличный театр "Скоморохи" стал одним из победителей первой волны грантового конкурса "Моя идея" и получил поддержку в размере 26 тысяч рублей.