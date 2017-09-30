Скотомогильники в Тюменском районе приведут в порядок

Шесть бесхозных скотомогильников в Тюменском районе приведут в нормативное состояние до конца 2017 года, пишут "Аргумeнты и Фaкты – Тюмень".

Уточняется, что данные скотомогильники расположены на территории Каменского муниципального образования в северо – восточном направлении от села Каменка, Онохинского муниципального образования в 2 км от деревни Головино, Червишевского муниципального образования в 1,5 км северо – западнее молочного комплекса, Богандинского муниципального образования в 100 м западнее очистительных сооружений в поселке Богандинский, Созоновского муниципального образования в 2 км по трассе Тюмень – Тобольск от села Созоново, Московского муниципального образования (314 км федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень).

Скотомогильники в Каскаринском и Чикчинском муниципальных образованиях будут приведены в порядок в 2018 году, сообщает управление информационной политики Тюменского района.

Основная работа по наведению порядка в районе запланирована нынче, в Год экологии. Сейчас администрациями муниципалитетов ведутся работы по оформлению бесхозяйных могильников в муниципальную собственность. На первом этапе объекты ставятся на кадастровый учет, в течение следующего года после решения суда будет осуществлена регистрация права.