В Ялуторовске с размахом отмечают День пожилого человека

В рамках акции "Пусть осень жизни будет золотой", приуроченный ко Дню пожилого человека, в Ялуторовске проходят многочисленные мероприятия. Для людей старшего поколения организуют выставки, экскурсии, танцы и многое другое.

Как рассказали в пресс-службе губернатора, "Танцевальное рандеву" прошло в центре национальных культур, а с 29 сентября началась акция "В Ялуторовский острог бесплатно". Выставка в детской школе искусств "Хорошо нам рядышком с бабушкой и дедушкой" продлится до 15 октября. Юные художники нарисовали портреты своих любимых бабушек и дедушек, эпизоды их жизни.

Но главные торжества намечены на 1 октября. В 13:30 во Дворце культуры начнется праздничный форум "На 55 с плюсом!" - с фотовыставкой, турниром по настольным играм, творческими и танцевальными мастер-классами, консультациями по трудоустройству и обучению.

В 15:00 здесь же заслуженных горожан ждет концертная программа, подготовленная творческими коллективами МАУК "Арт-Вояж". А в 16.30 их приглашают на ретро-программу "Бархатный сезон" с участием духового оркестра.

В этот же день состоятся: семейный вечер в молодежной библиотеке, конкурсно-игровая программа в центральной городской библиотеке. И, наконец, с 15 сентября и по 15 октября для ялуторовчан пожилого возраста организованы бесплатные экскурсии по постоянным экспозициям краеведческого, историко – мемориального музеев и Дома природы, а также видеолекции "Улицы города рассказывают", "Тюменский край – моя земля".